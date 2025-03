NETi spordihalli juhid mõlgutavad laienemismõtteid

Kuidas uuel spordikeskusel esimese aasta ja nelja kuuga on läinud? Valmis oldi hullemaks, kostis NETi spordihalli juhataja Herle Laidvee, pidades silmas eelkõige kulusid ning hoone soojapidavust. «Kuid nüüd võib tõdeda, et suhteliselt külmal talvel oli hallis mõnusalt soe ja ka kuumal suvepäeval oli sees mõnus jahe sportida,» ütles juhataja ja lisas, et avarus on kasuks tulnud.