Linnavalitsus ootab Masingu kooli õpetajaid jutule

Üha enam Masingu kooli endisi õpetajaid avab suu, et rääkida, kui halb on õhkkond koolis.

Tartu Postimehes ilmus teisipäeval lugu, mis tõi välja mured Herbert Masingu koolis. Mitu endist ja ka praegust õpetajat väidavad, et neid on aastate jooksul kiusatud, eelmisel aastal lahkus koolist 18 töötajat. Endiste ja praeguste töötajate sõnul on hariduslike erivajadustega lapsi õpetavas koolis halva õhkkonna tekitanud tugiteenuste koordinaator.