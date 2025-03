Juhtkiri Kas Tartu tase?

Olles vestelnud enam kui kümne asjaomase inimesega, jõudis Tartu Postimehe ajakirjanik Kelly Olesk veendumusele, et osa Herbert Masingu kooli õpetajatest on tõesti silmitsi hirmuga oma vaimse tervise pärast. Mõned koolist lahkunud pedagoogid on pidanud töö tõttu käima psühholoogi jutul. Ehkki mitte avalikult oma nime all, ütlevad nad, et on saanud juhtkonna tegevuse tõttu trauma. Pangem tähele, see kõik toimub linnas, mille juhid on alatasa rääkinud, kuidas nad toetavad linlaste vaimse tervise hoidmist.