Lastefondi rahakott tõmbub koomale

«Seis on selline, et proovime hambad risti jätkata nende laste ravi, keda me juba toetame,» tõdes fondi juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma. «Teeme kõik endast oleneva, et see lumepall, mis on praegu veerema läinud, ei kasvaks nii suureks, et peaksime järgmistele abivajajatele rahapuuduse tõttu lihtsalt ära ütlema.»