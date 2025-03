Linnavalitsus otsib nime tänavale ja teele

Kuna varem asus piirkonnas Tartu ülikooli füüsika instituut, on seal tänavatele antud varem sellised nimed nagu Optika tänav ja Laseri tänav. Samuti on tänavanimesid määratud ka Ränilinna linnaosa nimest ajendatult nagu Kvartsi tänav, Kristalli tänav, Päevakivi tänav.

Piirkonna arendajad on teinud ettepaneku määrata tänavale nimeks Kulla tänav või Hõbeda tänav, linnavalitsusest on pakutud nimevariandid Spektri tänav või Serpentiini tänav, volikogu kultuurikomisjoni ettepanek on anda tänavale nimeks Läätse tänav.