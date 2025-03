PÄEVAKOMMENTAAR: Lemmit Kaplinski võiks seenele sõita, aga seened pole milleski süüdi

Ennekõike ootasin, et abilinnapea kui koolipidaja saabub kriisikoldesse siira sooviga näidata oma vastutust ning osutada igakülgset abi. Arvestades seda, kuidas avalikkuse ette on jõudnud suure hulga õpetajate nurin, on pikema analüüsitagi selge, et tegu on linnavalitsuse aastatepikkuse tegemata tööga. Paslik olnuks kõigepealt vabandust paluda ning seejärel lubada edaspidi palehigis töötada probleemi kiire lahenduse nimel.