Karlova teatri uues lavastuses räägivad tegelased ainult tõtt

Stseenis lavastusest on näitlejad Ott Sepp, Marika Barabanštšikova ja Kaia Skoblov.

Karlova teatris on saanud etendusküpseks David MacGregori näidend «Vino veritas ehk Tõe vein», mille lavastajad on vennad Heiti ja Rein Pakk. Esietendus on täna, 13. märtsil.