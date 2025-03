Arvo Pärdi 90. sünnipäeva festival ulatub tartlaste ette linna toetuse eraldamata jätmisest hoolimata

Festivali korraldusjuht Kadri Tikerpuu meenutas kommentaariks, et Nargenfestival on Pärdi päevi korraldanud 15 aastat ja et Pärdi päevade festivali kontserdid toimuvad tavapäraselt 2.–11. septembrini mitmel pool Eestis. Nende korraldamiseks on Nargenfestival küsinud igal aastal kõikvõimalikest taotlusvoorudest toetusi.