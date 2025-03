Toimetusega suhelnud endiste ja praeguste töötajate sõnul on hariduslike erivajaduste lapsi õpetavas koolis halva õhkkonna tekitanud õppejuht.

Tartu linnavalitsuse esindajad kohtusid pärast artikli ilmumist Masingu kooli direktoriga ja püüdsid olukorrale leida lahendust. «Kooli juhib direktor, keeruline on leida lahendust, kui ta on õppejuhis niivõrd kindel,» nentis Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave pärast kohtumist. «On kindel, et direktor peab mingid sammud astuma.»