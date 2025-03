No cap, et reedel on emakeelepäev, aga mu eesti keele teadmised on prg fr täiega skibidi ja suht sus, et e-etteütlus isegi midilt läheks. Kas vajate tõlki? Nii võiks kõlada ühe noore nending, et tema emakeeleoskus on praegu nadi, mistõttu ta ei usu, et e-etteütlus tal hästi läheb.