Tudengite rajatud «Linnutee» tiivulisi enam ei majuta

Soojade ilmadega on juba kõikjal kuulda linnulaulu ning sulelised on otsimas pesitsuspaika. Lindude terava tähelepanu all on praegu kõik puuõõnsused ja pesakastid, mistõttu soovitas Tartu ülikooli ornitoloog Marko Mägi linnavalitsusel «Linnutee» vahele ehitatud pesakastid sulgeda. Eile olidki avade ees traatvõrgud.