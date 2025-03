​Kõige suuremad sõbrad teleekraanilt jõudsid mänguasjamuuseumisse

Kessu ja Tripp on kohal, kuid kuhu jäävad kõverad joonlauad? Need meisterdavad väikesed osavnäpud ise, kui koos ema-isa või vanaema-vanaisaga mänguasjamuuseumi kunagisi telestaare vaatama tulevad.

Hea sõbra jaoks on valla mu uksed ja mu hing, mu silmad ning mu kõrvad ning mu perekonnaring ... On neid, kes teavad legendaarsest lastesaatest «Kõige suurem sõber» tuntud laulusõnu peast, kuid kindlasti on neidki, kes ei tea sest laulust silpigi ega ole ka seda saadet näinud. Postikana, Äpu ja teiste tuntud lastesaadete tegelastega saab nüüd tutvust teha või siis taaskohtuda pühapäevast Tartu mänguasjamuuseumis.