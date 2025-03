Kahe kunstniku ühine elu kajastub nende näitusel

Sirje Eelma on graafik, klaasikunstnikuks õppinud Rait Prääts on sammunud üha enam skulptori loometeed. Nad on elanud ühes majas 50 aastat. Sama kaua tegutsenud kunsti vallas. Aastast 1999 on nad teinud Eestis ja Soomes kokku 15 ühist näitust peakirjaga «Ühes majas», millest viimane oli kümmekond aastat tagasi, ja tartlaste ees on see järjekorras kuueteistkümnes.