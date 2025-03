Tatjana Karhu: miks väikeasulate kaugkütte hind võtab hinge kinni?

Oleme N. R. Energy esindajatena märganud, et Märja olukord pole kahjuks erand. Vanad põlevkiviõlil või muudel fossiilkütustel põhinevad katlamajad, mis pärinevad sageli Nõukogude ajast ning on taasiseseisvumise järel tegutsenud ilma suurema renoveerimiseta, vajavad nüüd hädasti asendamist üle terve Eesti. Paljud neist rajatistest on tehnoloogiliselt vananenud, energiakulukad ega vasta tänapäevastele keskkonnanõuetele. Nüüdisaegsete keskkonna- ja efektiivsusnõuete täitmine nõuab märkimisväärseid investeeringuid, mille kulu on väiksemates asulates paratamatult raske katta.