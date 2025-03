Jens Raavik: mida teha, kui ainult präänikust ei piisa?

Hiljuti sattusin lugema selleteemalist arutelu suhtlusrakenduses, kuhu on koondunud lapsevanemad, kelle võsukesed käivad ühes lasteaiarühmas. Kolme-nelja aasta vanuste laste kasvatamiseks on kindlasti palju erinevaid mooduseid, kuid osale vanematele tekitas muret, et lasteaias on ühel või teisel põhjusel lapsi kuhugi seisma pandud. Mõni laps olla rääkinud, et nad on pidanud ninapidi nurgas seisma, teised väitsid, et selg vastu seina ja näoga rühma poole.