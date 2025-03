Noorte kunstnike töödest sünnib eriline rõivakollektsioon

«Kutsume kõiki lapsi loovust valla päästma ja joonistama oma kodulinna erilisi paiku – olgu see Emajõgi ja selle sillad, Raekoja plats, Toomemägi või lemmikkohvik. Tartu on teie kodulinn – see on tunne, inimesed ja mälestused, mis teevad südame soojaks. Ja just neid joonistusi me ootamegi,» rääkis Black Giraffe'i esindaja Kairi Tähe.