Orhideenäitus tõi botaanikaaeda rekordarvu külastajaid

«Orhideenäitused on alati rohkelt külastajaid kohale meelitanud, kuid viimaste aastate rekordiliste näitajate taga on kindlasti järjepidev töö ja hool. Oleme üha rohkem põnevaid ja vähetuntud liike oma kollektsiooni lisanud ning taganud neile ka parema hoolitsuse ja kasvutingimused. Ka meie koostööpartnerite taimevalik on olnud väga hea,» sõnas Tartu ülikooli botaanikaaia vanemaednik ja orhideenäituse korraldaja Sten Mander. «Meie enda asutuse töötajate, vabatahtlike ning orhidee-entusiastide toel oleme ka orhideenäituse programmi oluliselt laiendanud, selle üheks oluliseks verstapostiks on orhideeseminar.»