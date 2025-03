Raamatupoe tarbeks on Siurusse planeeritud pind hoone esimesel korrusel, ent veel pole teada, kas see saab olema Küüni tänava või hoopis Vabaduse puiestee ääres. Mõlema asukoha puhul pääseb poodi nii otse tänavalt kui ka läbi kultuurikeskuse aatriumi.

Siuru juhtaja Aavo Kokk on kindel, et asukoht pakub raamatupoe pidajatele huvi, sest tegemist on nii-öelda kuuma pinnaga. Prognooside kohaselt võiks kultuurikeskust aasta jooksul külastada 800 000 inimest või rohkemgi, märkis ta.