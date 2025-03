Maaülikool uurib, kuidas ettevõtetes ülejäävaid bioressursse ringluses hoida

Eesti maaülikool võtab neil päevil ühendust rohkem kui 5000 Eesti ettevõttega, et kutsuda neid osalema bioloogiliste kõrvalsaaduste ja jäätmete teket puudutavas uuringus. Selle eesmärk on töötada välja metoodika seesuguste andmete kogumiseks, et tekiks rohkem võimalusi bioloogilist päritolu ressursse ringluses hoida ja väärindada.