Video «Mida sa, kurat, valetad!» Tuuleparkide avalikul arutelul läks taas lärmiks

Olev Kull (vestiga) ehk Tapiku Olev palus arutelu keskel tõsta käed neil, kes on tuuleparkide vastu. Järgnes kätemeri.

«Keegi ei usu sind, kuradi valetaja. Mine minema! Lõpetage see jama ära, keegi ei taha neid tuulikuid!» Need on vaid mõned hõiked esmaspäeva õhtul Põltsamaa ühisgümnaasiumi saalis, kus peeti kolmas tuuleparkide avalik arutelu. Kohal oli üle paarisaja inimese, kõik huvilised saali ei mahtunudki.