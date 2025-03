Kelly Olesk: suuga teevad suure linna

Olen viimasel ajal küllalt palju mõelnud, kellele ja milleks on seadused. Mis on õiglane ja mis on tegelikult ka õige? Heauskse, ehk isegi naiivse inimesena olen arvanud, et küllap nood ikka tavainimese ehk minu, sinu ja tädi Maali kaitseks on. Vaadates aga viimasel ajal kajastust leidnud olukordi, jääb mulje, et seadus on hoopis miski, mis kammitseb ja annab võimaluse tegutseda moraalitult. Ja kui miski ei kõlba, siis on ainus võimalus kohtusse minna ning sealt oma õigust nõuda – muidugi juhul, kui rahakott lubab.