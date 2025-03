Kadri Kullman: mõistuse hääl on võitnud​: tänav jääb tänavaks!

Südalinna ja vanalinna tulevikule mõeldes pole liikluskoormus peamine mure. Tõeline probleem on hoopis igapäevase elu ja tegevuse puudus. Kuid see on eraldi teema ja seda ma siin lahkama ei hakka, sest praegu on põhjust rõõmustada. Tartu suvi ilma autovabaduse puiesteeta – lõpuks ometi!

Et sel suvel ei tule autovabaduse puiesteed, on minu ja ilmselt paljude tartlaste jaoks hea uudis. Vabaduse puiestee on eelkõige tänav – mõeldud sujuvaks ja tõhusaks liiklemiseks, mitte hooajaliseks eksperimendiks. Linnavalitsus on otsustanud, et viie aastaga on projekt oma eesmärgi täitnud. Praktiline elu vs. abstraktne maine. Tänava sulgemine polnud püsiv lahendus, vaid ajutine katsetus, mis lõpuks lihtsalt venis.