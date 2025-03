Kunstimuuseum pakub vaadata reisipilte, skulptuure ja ka ehteid

Esimesel korrusel on Mare Joonsalu koostatud näitus akvarellidest ja joonistustest, mille autor on Karin Luts (1904–1993) ja mis on seotud tema reisidega Pariisi, Veneetsiasse ja mujalegi. Tihti viibis ta oma sihtkohtades pikemat aega ning sai niiviisi võimaluse oma ümbrusse tõsisemalt sisse elada.