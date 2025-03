Priit Lomp: peaminister valis kodupartei reitingu, jättes Eesti huvid tagaplaanile

Valitsuskoalitsiooni koostöö on lõppenud. Hoolimata pingelisest julgeolekuolukorrast ja segadusest maailmapoliitikas otsustas peaminister Kristen Michal, et kõige efektiivsem on moodustada valitsusliit, mis omab riigikogus minimaalset enamust, kirjutab koalitsioonist välja heidetud sotsiaaldemokraatide parlamendifraktsiooni juht Priit Lomp.