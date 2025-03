Mänguasjamuuseum toob Tartusse telestaaridest nukud

Näituse ühe kuraatori, Marge Pärnitsa sõnutsi pärinevad nukud Eesti rahvusringhäälingu muuseumi kogudest ja nii mõnegi puhul tasub tähele panna, et tegemist on tõelise teletähega.

«Telelavastuste nukud ja muusika on olnud mitmele põlvkonnale oluline osa lapsepõlvest,» kinnitas Pärnits. «Kes elab kaasa Tipi ja Täpi kommisöömise laulule, kes ütleb Tammetõru seiklustele mõeldes, et ta ei liigu sammukestki tagasi, kellel on sõna-sõnalt peas kõik uue Buratino laulud. Nüüd on vanavanemail ja lapselastel võrdne võimalus oma iidolitega silmast silma kohtuda.»