Ukrainlanna Anna Vjaznikova viis Tartus täide oma unistuse fotostuudiost

Avamisele kogunenud külaliste poole pöördudes tunnistas ukrainlanna Anna Vjaznikova, et ei oskagi midagi öelda, sest tundeid on liiga palju.

Ida-Ukrainast Lõssõtšanskist sõja eest Tartusse pagenud fotograaf Anna Vjaznikova on nüüdseks ülikoolilinnas elanud pea kolm aastat. Ent kauemgi veel on ta unistanud oma stuudiost. Pühapäeval see unistus täituski: ukrainlanna avas Aparaaditehases oma fotostuudio, mil nimeks Sära!.