GALERII Kunstimajas on kombeks kolm näitust korraga

Kunstimaja teisel korrusel suures saalis ja selle kõrval kahes väikeses on Sirje Eelma ja Rait Präätsi ühisnäitus «Ühes majas 16./50». See on nende 16. ühine väljapanek sama pealkirja all ja tähistab omal moel nende kooselu ümmargust tähtpäeva. Väljapanekusse on nad seadnud põhiliselt viimaste aastate loomingut, kuid on ka viiteid varasematele loomekihtidele.