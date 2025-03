Vabadus on mulle väga tähtis, rõhutas Robert Suvi. «Praegu on maailma olukord kindlasti muutunud ja me peame oma vabadusi kaitsma ja nende eest selgemalt seisma,» märkis ta.

Vabaerakond on talle sümpaatne, kuna ta näeb seal energiat ja tahet tõesti Eesti heaks midagi ära teha. «Vabaerakonna nimigi juba ütleb, et inimeste vabadus on erakonnale oluline, Vabaerakonnas ma näen ja tajun, et seal on taastärganud hea energia ning tahe Eesti inimeste eest seismiseks,» lisas Suvi.