Bigbank Tartu peatreener Rikberg: ei usu, et finaal kolme geimiga lõpeb

Kui poolfinaalseerias said tartlased Daugavpilsist jagu suurema vastupanuta, siis Pärnu on märksa kõvemast klassist võistkond ja arvatavasti kolme geimiga võitja ei selgu, märkis Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg. «Küsimus ongi, kumb meist rasketel momentidel kiiremini reageerib,» sõnas Rikberg.

Aga mehed on rivis, neil on vorm hea ja nii trennides kui ka poolfinaalseerias on ka väärt mängupraktikat kogutud, rõõmustas Rikberg. Kuigi mõlemad mängud lõppesid 3:0 võiduga, jäi ta eriti rahule avakohtumisega, kuid suures pildis ka kogu seeriaga. «Mängupilt oli teatud geimides väga hea ja siis sisuliselt mänguks ei läinudki. Kuid oli ka hetki, kus me ei olnud võib-olla kõige parema keskendumisega ja vastane suutis meid üllatada.»