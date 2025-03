Ülikool tahab uue vihjeliiniga välja rookida sobimatut käitumist

Vihjeliin ei tekkinud tühjalt kohalt. Mullu sügisest on kõigil üle 50 töötajaga organisatsioonidel seadusest tulenev kohustus võimaldada oma inimestel tööalastest rikkumistest teada anda, mistõttu hakkas Tartu ülikool selle õppeaasta alguses kasutama meiliaadressil põhinevat vihjamissüsteemi.

Nüüd asendati see uue, veebipõhise keskkonnaga, kus teavitaja saab erinevalt e-kirjast ka anonüümseks jääda, rääkis Tartu ülikooli siseauditi juht Kairi Kork. «Vihjeliini eesmärk on avastada juhtumid võimalikult vara, et hoida ära potentsiaalset kahju, ning ennetada uusi rikkumisi,» selgitas ta.