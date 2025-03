Ropka-Teguri arenguala võidutöö jääb esialgu saladuseks

Esmalt näevad konkursi võiduideed Ropka-Teguri piirkonna maaomanikud, ütles Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera. Alles siis, kui kruntide omanikud on oma esialgsed ettepanekud teinud ning arhitektid ja planeerijad need lisanud, saab esimesi visandeid avalikkusega jagada.

Arenguala loomine on Tartu linnaplaneerimisel uus protsess, seni on lähtutud vaid üld- ja detailplaneeringust. Arenguala planeering on see, mis jääb nende kahe vahele. Ropka-Teguri piirkond areneb väga kiiresti ning et sellest saaks terviklik ala, mille erinevad detailplaneeringud omavahel sobivad, on tarvis vahepeale veel üht planeeringut, selgitas linnaarhitekt. «Kui iga omanik planeerib oma krunti eraldi, siis ei teki terviklikku ruumi ja linnakeskkonda,» põhjendas ta.