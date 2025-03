Tartu lühiuudised

Sõpruse silla lähedal tulevad piirangud



Sademeveetorustiku paigaldamiseks on järgmise nädala alguses, 11. ja 12. märtsil Sõpruse silla juures kaks liikluse sulgemist.



Teisipäeval kella 8.30st tööpäeva lõpuni on suletud Sõpruse puiestee ja Jõe tänava ristmiku juures otsesõidu suund. Kalevi tänavale (linna suunal) pääseb Jõe tänava kaudu. Raua tänavale saab Turu ja Rebase tänava kaudu. Rebase ja Kalevi tänava ristumisel tühistatakse sissesõidu keeld. Jalakäijatele on läbipääs tagatud.



Kolmapäeval, 12. märtsil kella 8.30st tööpäeva lõpuni on suletud Sõpruse sillalt mahapööre Jõe tänavale. Turu ja Aleksandri tänavale sõitmiseks on vaja kasutada Kalevi ja Jõe tänavat. Sama teekonda tuleb kasutada ka kõigil liinibussidel, mis läbivad Jõe peatust. Jalakäijatele on läbipääs tagatud. TPM



Maaülikooli vajaliku laienduse valmimiseni läheb veel aega



Tähtveres asuva Eesti maaülikooli (EMÜ) veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi hoonekompleksi ning samal krundil asuva loomakliiniku kauaoodatud laiendus on kavas pärast arhitektuurikonkurssi viimaks projekteerimisjärku saada, kuid ehitamiseni läheb veel aega.



Laienemise põhjuseks on see, et instituudi ruumid on ligi 20 aastat vanad ja vajavad värskendust. Laienduse käigus on kavas vanade ruumide asemele luua suur õppehoonete ala, kuhu saab koondada instituudi osakonnad, näiteks söötmisteaduse ning tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetooli, mis muidu asuvad EMÜ hoonetes hajali. Rõhku pannakse ka üliõpilastele mõeldud õppe- ja puhkealadele.



Kui 2023. aasta kevadel avaldas instituudi direktor Toomas Tiirats lootust, et kopa saab maasse lüüa kõige varem 2024. aasta jooksul, siis nii see ei läinud. «Ülikooli protsessid võtavad aega ja vahepeal sekkub ka bürokraatia. Aga ma ei ole kriitiline, sest kõik tuleb kooskõlastada,» sõnas Tiirats.



Ta pidas bürokraatia all silmas seda, et Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond on palunud teha projektis järjepanu väikseid parandusi. «Iga väiksemgi muudatus nõuab kooskõlastust,» märkis Tiirats.



Ka arhitektuurikonkursi korraldamine on linna üks nõue. «Maaülikool on üsna kohe valmis selle konkursi välja kuulutama, nii et sügisel võiks asi minna projekteerimisse,» lausus Tiirats. Ta lisas, et ehitamiseni jõutakse kõige varem järgmise aasta sügisel või ülejärgmise aasta kevadel. RICHARD SÄRK



Kakskümmend aastat vanad ruumid jäävad maaülikooli instituudile kitsaks. Foto: Kristjan Teedema