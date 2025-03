Juhtkiri Ise oled süüdi – kas nii?

Tartu Postimees on palju leheruumi pühendanud Lubja tänaval viltu vajunud hoonele, mille elanikud on püsti hädas, sest põrandad on kreenis ja uksed ei käi kinni-lahti, kui neid kiiresti muutunud oludele vastavaks ei sae. Alles hiljuti tõdesime, et Eesti vastavad ametkonnad ei ole võimelised hädas elanikele isegi ütlema, kas nende kodumajas elada on ohutu. Sellest kännust on nüüd üle saadud: tehnilise järelevalve amet on kuulutanud maja elamiskõlbmatuks ja järelmiks on ettekirjutus, millega keelatakse hoonet kasutada.