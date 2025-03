Reedene rõõm Aasta õppejõul Tambet Tõnissool läheb seminaris käiku täispuhutud kummikinnas ja metskitse kolju

Mida kujutab endast täispuhutud kummikinnas? Arengubioloogia kaasprofessor Tambet Tõnissoo asub loetlema: see saab olla embrüo, rakk, sebrakala, see saab olla kusepõis! See on väga hea õppevahend, ütleb ta. Ja kõik teised asjad tema ümber niisamuti.

Foto: Margus Ansu