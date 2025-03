Sild püsib tänini, kuigi on vajanud põhjalikku ümberehitust. See nüüd käibki.

Filmikroonikas «Nõukogude Eesti» nr 23, mis linastus detsembris 1981, on näha, et avamise krooniks sõitsid liikluseks avatud sillal rahvasummast läbi esmalt Volgad – hall ja paar musta. Teisele poole jõudmisel ei saanud need aga keerata paremale, et minna Turu tänavale, seda võimalust ei olnud veel olemaski. Mahasõiduteedest tähtsam oli kõigepealt valmis teha sild.