Vox Clamantis ja Kolm Lindu laulavad ühe taktikepi all Arvo Pärdile mõeldes

«Me esineme jah kohati rohkem välismaal kui Eestis. Meil ei oleks midagi selle vastu, kui saaksime Tartus rohkem käia – vastupidi, siin on alati tore vastuvõtt olnud –, aga seni on kuidagi läinud nii, et näiteks need festivalid, millega me koostööd teeme, ei ole julgenud meid väga tihti kutsuda,» ütles Vox Clamantise dirigent ja kunstiline juht Jaan-Eik Tulve.