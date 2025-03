Kõige maitsvam erimenüü oli restoranis TOKO

TOKO peakokk Klaus Lemmats ütles, et veebruar oli hullumeelne kuu. «Peame taaskord tõdema, et oleme väga üllatunud ja väga tänulikud. Eelkõige oma külalistele, kes täitsid kuu aega jutti meie väikese jõeäärse restorani hommikust õhtuni meluga,» kiitis ta. «Müts maha ka organiseerijate ees, sest «Maitsev Tartu» on vaieldamatult kõige menukam toidufestival kogu Eestis,» ütles ta. Lemmatsi sõnul tekkitas tal kohati tunne, et puidust majake on kummist, üle 2500 külalise käis meie menüüd maitsmas, tuli ära mahutada vaid 40-kohalisse restorani. See oli omaette väljakutse, aga saime sellega hakkama,» rõõmustas ta.