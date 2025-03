Lubja 2a majas ei tohi uuest nädalast enam elada. Viiele perele mõeldud kortermaja on vajumise tõttu kasutuskõlbmatu ning elanike elu ja tervise kaitseks otsustas TTJA selle kasutamise keelata.

Probleemid Tartus Emajõe kaldal asuva Lubja tänava viltu vajunud kortermajaga on avalikkuse ees olnud ligi aasta. Lahendus puudub aga siiani. Nüüd on ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) andnud elanikele teada, et maja kuulutatakse uuel nädalal elamiskõlbmatuks.