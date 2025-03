Maaülikool loodab laienema hakata mitte varem kui järgmisel aastal

Laienemise põhjuseks on see, et instituudi ruumid on ligi 20 aastat vanad ja vajavad värskendust. Laienduse käigus on kavas vanade ruumide asemele luua suur õppehoonete ala, kuhu saab koondada instituudi osakonnad, näiteks söötmisteaduse ning tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetooli, mis muidu asuvad EMÜ vanades hoonetes hajali. Rõhku pannakse ka üliõpilastele mõeldud õppe- ja puhkealadele.