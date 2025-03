Tartu vald pärjati Eesti sportlikema omavalitsuse tiitliga

Eestimaa spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt ütles, et talimängud näitavad, kui oluline on sport kohalikele kogukondadele. «On rõõmustav näha, et nii suured kui ka väikesed omavalitsused panustavad sporti ja toovad oma parimad sportlased võistlema,» rääkis ta. «See näitab, et sporditegevus on elujõuline igas Eesti nurgas. Järgmisena ootavad spordisõpru 50. Eesti omavalitsuste suvemängud, mis toovad omavalitsused taas kokku suvistel spordialadel.»