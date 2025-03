Talvine kalapüük tuleb selleks korraks unustada

Peipsil eile hõljukiga kontrolltiiru teinud piirivalvurid rääkisid, et jää on juba nii-öelda pulkas ning murdub väga kergesti. Ka hõljuki järel läks jää kohe katki. Kui jää juba hõljuki all järele annab, siis on sellele minek eluohtlik, tõdes Mustvee kordoni piirivalvur Ragnar Lõhmus.