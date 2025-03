Musta maa kiuste läksid vastlaliud kirja

Tähtvere spordipargis suusatas küll hulk koolilapsi ja täiskasvanuid, aga kelgumäel oli ilma trotsimas vaid üks ema koos kuueaastase tütrega. Kohti, kus vastlaliugu sai lasta, oli Tartus vähe. Et sula ja vihm olid lumega üks null teinud, siis olid künkad valged vaid Tähtveres ja Raadil, kus lund masinatega juurde toodeti.

Tartlanna Triin Jõgi sõnas, et lapsest saati on tema pere vastlatraditsiooni elus hoidnud ning sarnast päeva püüab ta ka oma tütrele Lisandra Rätsepale pakkuda. Pärast kelgutamist oli perel kavas poodi minna, et vastlakukleid osta. Õhtul söödi hernesuppi.