Elu ise Tartu mees pani end kahe aastaga pealaest jalatallani Kullamaa riietesse

Maailmas, kus kiirmoe üht rõivatükki pannakse selga kord või kaks, paistab uskumatu, et on inimesi, kes võtavad kiirest igapäevaelust kaks aastat ning valmistavad ise endale rahvarõivad. Aga just seda tegid 11 naist ja üks mees, kes lõpetasid läinud pühapäeval Eesti Rahva Muuseumi (ERM) kaks aastat kestnud rahvarõivakooli.