Mida tähendab USA relvaabi andmise väidetav peatamine Ukrainale? Tuleb valvas olla, vastab politoloog

Tundub, et ameeriklased on saavutanud venelaste silmis mingisuguse austuse ja venelased leiavad, et ameeriklastega on võimalik läbi rääkida, ütles Berg.



See, et praegu öeldi «ei» ei tähenda seda, et homme ei öelda «jah», sõnas politoloog Karmo Tüür.





Rainer Saks märkis, et praegu on Ukrainal osa USA eraldatud relvasaadetistest veel kätte saamata, sest eelmise administratsiooni ajal abi saatmine vabariiklaste vastuseisu tõttu venis. «See maksab praegu väga tõsiselt kätte ja võib öelda, et ka eelmine USA president Joe Biden on väga tõsiselt kahjustanud Ukraina võimet seda sõda edukalt pidada,» nentis Saks ning lisas, et agressiooni all kannatav riik peaks leidma ikkagi võimaluse USA-le läheneda.



«USA on teinud selle vea, et on tekitanud sisuliselt olukorra, kus jõupositsioonilt enam Venemaale mingit tõsist pakkumist teha ei saa,» ütles julgeolekuekspert ning selgitas, et ainuüksi Venemaa läbirääkimiste laua taha toomine mingisuguse mõistliku lahenduseni ei vii.



«Minu kõhutunne ütleb, et tuleb valvas olla ja ma ei usu, et see kõik on ainult näitemäng,» rääkis professor Eiki Berg. «Trumpi eesmärk on saada venelased laua taha ja see tähendab mingitest põhimõttelistest asjadest loobumist. Võib-olla ka mingil määral USA eemaldumist varasemast atlandiülesest koostööst või julgeolekuarhitektuurist.» Samas ütles ta, et selline must stsenaarium ei saaks juhtuda kiiresti, vaid pigem aegamööda.



Rainer Saksa sõnutsi peab Euroopa nüüd ennast kehtestama. Teisipäeval käis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen välja kava Euroopa kaitsekulutuste suurendamiseks. Viiest osast koosnev kava tooks Euroopa kaitseks umbes 800 miljardit eurot ja annaks Ukrainale kohe sõjalist toetust. «See plaan on vaja nüüd käima saada, sest see on siiamaani tegemata,» toonitas Saks.



Politoloog Karmo Tüür sõnas veel, et ühe uudise pealt ei maksa ärevust tekitada. «Alles siis, kui otsus relvaabi peatada realiseerub, on mõtet seda kommenteerida,» ütles ta.