Teatriauhindade võimalike saajate hulgas leidub tartlasigi

Nominentide nimekirjas torkab eriliselt silma kaks lavastust. Need on Eesti draamateatri «Rahamaa», mida etendati Tartu 2024 põhiprogrammis Kammivabrikus ja mis on mängukavas ka sel suvel, ning Vanemuise «Päevaraamat», mis tuli vaatajate ette Sadamateatris ja mida saab vaadata sealsamas praegugi – järgmine etendus on 7. märtsil.