Esitletud fotod näitavad ilmekalt, kuivõrd arhitektuuri ja looduse sümbioosis on Aalto saavutanud erilise mõju tunnetele. Ka selles on Aalto ületamatu. Võiks öelda, et Aalto arhitektuuri mõõdupuuks ongi loodus. Loodus, aed ja maastik.