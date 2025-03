Peetri tiigi äärde tuleb mänguväljak

Peetri tiigi ääres asub küll välijõusaaliga spordiplats, ent see on mõeldud eeskätt suurematele lastele, mistõttu on ümberkaudsed elanikud juba paar aastat avaldanud soovi sinna ka mudilastele mõeldud mänguala rajada, sõnas Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. «Tänavu leidsime linna eelarvest selleks ka piisavalt raha,» lisas ta.