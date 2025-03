Õiguskantsleri soovil tulevad ühiskatsed tänavu teisiti

Aasta algul leppisid Hugo Treffneri gümnaasium, Jaan Poska gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Miina Härma gümnaasium ja Tartu Tamme gümnaasium kokku käesoleva aasta ühiskatsete korraldamise korra. See näeb ette, et kandidaadid valivad viiest koolist neli ning seavad need eelistuse alusel järjekorda.