Nii alustati Cruffini pagariäri Aparaaditehases asuvas köögis ettevalmistusi juba eile õhtul: kolm vahetust pagareid töötas seal terve öö, et hommikuks valmis saada ligi 6000 vastlakuklit. Õigemini, vastla-croissant‘i.

Cruffini omanik ning pagar Kristian Neemela rääkis eile hommikupoolikul, et ees ootab rohkem kui ööpäevapikkune tööpäev, sest sebimist jagub nii köögis kui ka leti taga. «Pärast vastlapäeva oleks siit nagu sõda üle käinud,» lausu ta muigega. Sestap on pagarikoda homme suletud, et meeskond saaks end vastlamöllust välja puhata.