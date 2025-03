Päästjad käisid taas õhukeselt jäält kalamehi peletamas

Pühapäeva keskpäeva paiku sai häirekeskus teate, et Pedja jõe Härjanurme paisul on kalamees läbi jää vajunud. Päästjad toimetasid inimese pinnaltpäästevarustuse abil kiirelt kaldale, kuid kahjuks oli ta juba hukkunud. Lõuna-Eesti maakondades, sealhulgas Jõgevamaal, on vooluveekogude jääle minek olnud keelatud juba alates 15. veebruarist.